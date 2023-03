Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bölöni lembra Sporting de Ronaldo, Quaresma e Viana: «Eram crianças no balneário e homens feitos no relvado» No dia do seu 70.º aniversário, o treinador faz um balanço da sua carreira que, contando os anos como jogador, tem mais de meio século. A passagem por Alvalade está nas melhores memórias





• Foto: JOSÉ MOREIRA