Boa notícia no treino do Sporting: St. Juste foi reintegrado

O Sporting realizou, na manhã desta segunda-feira, mais uma sessão de treino e Rúben Amorim contou com uma boa notícia: St. Juste foi reintegrado e poderá ser opção para a deslocação ao terreno do Tottenham, na quarta-feira.A presença do central de 26 anos, recuperado de lesão, é particularmente importante tendo em vista o confronto da 5.ª jornada da Liga dos Campeões, isto numa altura em que Coates e Neto - além de Daniel Bragança - continuam entregues ao departamento médico. De resto, refira-se que também Marsà, que foi reavaliado ao pé direito, esteve presente na sessão de trabalho.A equipa volta a treinar esta terça-feira, pelas 10h30 - primeiros 15 minutos abertos à comunicação social - e depois viajará para Londres. Às 19 horas, já em solo inglês, Rúben Amorim e um jogador farão a antevisão ao embate com os spurs.