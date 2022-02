Boa notícia para Rúben Amorim na véspera de receber o Manchester City

O Sporting realizou esta segunda-feira o derradeiro treino antes do duelo com o Manchester City, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e contou com uma novidade: Pote já trabalhou no relvado.Depois de ter realizado apenas trabalho de ginásio durante a semana de preparação, para debelar um problema de fadiga muscular na coxa esquerda, Pote voltou ao trabalho de campo, tendo realizado trabalho integrado, nos 15 minutos abertos à comunicação social.De resto, Rúben Amorim contou com todo o plantel à disposição e chamou igualmente ao treino matinal desta segunda feira na Academia o guardião Diego Callai, já várias vezes opção nos treinos da equipa principal.Mais logo, Rúben Amorim fará a antevisão ao duelo com o City a partir das 18h30 no auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade. Além do treinador leonino, também Manuel Ugarte estará na conferência de antevisão ao encontro para a Liga dos Campeões.Recorde-se que para este duelo com os citizens o Sporting conta com quatro jogadores em risco de castigo: Palhinha, Porro, Feddal e Matheus Nunes. No lado da equipa de Pep Guardiola, Kyle Walker é ausência devido a suspensão, ao passo que Cancelo e De Bruyne estão ‘tapados’ pelos cartões amarelos.O jogo da 1.ª mão dos oitavos da Champions está marcado para amanhã, às 20 horas, no Estádio de Alvalade.