Boas notícias para o Mainz... e para o Sporting: St. Juste regressa aos treinos após cirurgia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 1. FSV Mainz 05 (@1fsvmainz05)

Boas notícias para o Mainz... e para o Sporting. Jeremiah St. Juste, central holandês de 25 anos que está no radar da equipa de Alvalade, está de volta aos treinos no Mainz, após a operação a que foi submetido ao ombro esquerdo.Recorde-se que o Sporting já iniciou contactos para garantir a contratação do defesa, tendo já em vista a preparação para a temporada 2022/23. Operado ao ombro direito em outubro, St. Juste regressou aos relvados em janeiro, mas foi sujeito a nova cirurgia, agora ao ombro esquerdo.Bo Svensson, treinador do Mainz, já avançou igualmente com a possibilidade de o futebolista poder abandonar o clube no próximo defeso. "Ambos [St. Juste e Moussa Niakhaté, central francês] podem sair no verão, mas também é possível que um deles fique - pensar que ficam os dois é um cenário demasiado otimista. Todos vêem a qualidade que têm. Estão na melhor idade para um jogador [Niakhaté tem 26 anos], têm ambos mais um ano de contrato e neste contexto nunca sabemos o que pode acontecer - se renovam ou saem. Dou-lhes muito valor, não só como futebolistas, mas também em termos de personalidade - porque são líderes absolutos. Se nos deixarem, ficarei muito grato pelo tempo que passei com eles e teremos de os substituir, claro."