Boas notícias para Rúben Amorim na véspera do jogo com o Tottenham

O Sporting realizou esta terça-feira o último treino antes da visita ao Tottenham, com destaque para a presença de Sebastian Coates, central que estava a contas com uma lesão muscular e realizou trabalho com os restantes colegas.O internacional uruguaio marcou presença nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, numa sessão em que Amorim tomou os preparativos para o duelo com o Tottenham. Também St Juste, recuperado anteriormente, esteve presente na sessão que contou igualmente com a chamada do Diogo Pinto (guarda-redes) e Essugo (médio) que alinham na equipa B.Antes do treino arrancar, Mateus Fernandes, que realizou a estreia na equipa principal diante do Casa Pia, e St. Juste, recuperado de lesão, passaram num corredor de calduços.Logo a comitiva viaja para Londres onde, às 19 horas, Rúben Amorim e Matheus Reis farão a antevisão à partida.