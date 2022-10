Boas notícias para Rúben Amorim: Porro reintegrado nos treinos do Sporting

Novidade no segundo dia da 'Operação Marselha', que culmina na quarta-feira na receção à equipa de Igor Tudor: tal como Record adiantou , o ala direito Porro foi integrado nos trabalhos sob as ordens de Rúben Amorim após ter debelado por completo um traumatismo no joelho direito.O internacional espanhol, de 23 anos, apareceu sorridente no relvado da ala profissional da Academia Sporting, sendo assim opção para o duelo da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, com início às 20 horas.Deixa, também, o departamento clínico com apenas dois clientes: o central Neto ainda está em reabilitação após uma entorse no joelho esquerdo, além do médio Daniel Bragança, ainda sem data para volta após operação ao joelho direito.No que à agenda diz respeito, amanhã há nova sessão em Alcochete, pelas 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Rúben Amorim e um jogador ainda definir lançam o encontro a partir das 15 horas, conferência essa no Auditório Artur Agostinho, no José Alvalade.Já o Marselha, exercita-se no seu centro de treinos, às suas 10 horas (11 em Portugal continental), viaja para Lisboa e fala aos jornalistas (treinador e jogador) a partir das 18 horas, também em Alvalade.