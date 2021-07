Boavista entre os clubes que o Sporting vai defrontar durante o estágio em Lagos

O Sporting anunciou esta sexta-feira o calendário dos jogos que vai realizar no período em que estará a estagiar em Lagos (Algarve) de 11 a 21 de julho.





Os leões começam por medir forças com os belgas do Gent, a 14 de julho, e um dia depois enfrentam o Boavista, dois jogos referentes ao Troféu do Algarve.Já a 20 de julho, os atuais campeões nacionais defrontam os franceses do Angers.