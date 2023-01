Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Boey esteve com um pé fora do Galatasaray mas depois deu-se... um "milagre": «Hoje, os adeptos adoram-no» Onur Ozkan, jornalista turco do 'Takvim', explica a Record como foi a ascensão do lateral referenciado pelo Sporting





• Foto: Getty Images