Bolasie aconselhou Sporar ao Middlesbrough: «É um avançado com pedigree europeu»

Yannick Bolasie, ex-leão que em 2014/15 foi treinado por Neil Warnock no Crystal Palace, revelou esta terça-feira num podcast de uma página de seguidores do Middlesbrough que o técnico, hoje no 'Boro', lhe pediu referências sobre Sporar, ponta-de-lança esloveno que está muito perto de rumar ao Championship. Com ele, partilhou balneário no Sporting em 2019/20.





"Enviou-me mensagem há uns dias... [O Sporar] É um grande avançado, com movimentações de primeira qualidade e qualidade a finalizar dentro da área", detalhou o futebolista, hoje sem clube, ao 'Boropolis', acrescentando: "Estão a contratar um avançado com genuíno pedigree europeu, que só precisa de ter oportunidades."Consulte aqui as condições do negócio entre ingleses e leões, que por estas horas finalizam o empréstimo do avançado por uma época.