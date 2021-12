Depois de quase três dias de folga (a tarde de 23, os dias 24, 25 e a manhã de 26), o Sporting regressa hoje ao trabalho, da parte da tarde, iniciando a preparação para o encontro frente ao Portimonense, às 21 horas de quarta-feira (dia 29), a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin. Ainda com Tiago Tomás isolado devido à Covid-19 (termina o período longe dos colegas, tudo indica, amanhã), e com Jovane e Feddal, lesionados no joelho esquerdo e coxa do mesmo lado, respetivamente, Rúben Amorim poderá receber notícias das boas, nomeadamente com os regressos dos alas Porro e Rúben Vinagre. O primeiro está perto de concluir o processo de reabilitação ao problema na coxa direita e o canhoto já pisou a relva após entorse no tornzelo esquerdo.