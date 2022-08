Borja convenceu Doumbia a ir para o Alanyaspor

Doumbia foi ontem apresentado como reforço do Alanyaspor até final da temporada, por empréstimo, confirmando assim a notícia avançada por Record em primeira mão. O negócio não contempla uma opção de compra e o clube turco, que em 2021/22 foi o 5.º classificado do principal campeonato daquele país, garante o pagamento integral do salário do médio.

Nas primeiras palavras no novo clube, o costa-marfinense admitiu que Borja, ex-jogador do Sporting que na época passada foi cedido pelo Sp. Braga ao Alanyaspor, foi um conselheiro importante. "Falei com ele, já jogou aqui. Disse-me coisas muito boas sobre o clube. Estou feliz e mal posso esperar por começar a trabalhar", frisou. O jogador de 24 anos, que já foi por outras duas vezes emprestado, tem contrato com os leões até 2024.