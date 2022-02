Borussia Dortmund atento às pérolas leoninas

O Borussia de Dortmund enviou um emissário ao Sporting B-Amora, que se está a realizar no Estadio Aurélio Pereira. A formação leonina começou o jogo frente ao Amora, a contar para a 18ª jornada da Liga 3, com dois sub 17 (Dário Essugo e a estreia de Rodrigo Ribeiro) e seis sub 19 (Diego Calai, Nazinho, Chico Lamba, Kiko Félix, Mateus Fernandes e Miguel Menino). Após esta partida, o mesmo emissário vai ver no Estádio do Alcochetense para assistir ao Sporting - Belenenses pelas 19 horas em sub-17.Recorde-se que os dois clubes mediram forças na Youth League e o saldo foi favorável aos leões que bateram o adversário por 3-2 na Academia após terem empatado (0-0) na Alemanha.