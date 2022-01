E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Assegurado o regresso ao Brasileirão, o Botafogo está à procura de um guarda-redes e Renan Ribeiro é um dos nomes que está a ser avaliado. Contudo, os dirigentes do clube carioca hesitam em avançar para a contratação do guardião, que está a treinar-se à parte no Sporting. O brasileiro, recorde-se, fez o último jogo oficial há mais de dois anos – frente ao LASK–, e tem um vencimento mensal que ultrapassa os 50 mil euros.