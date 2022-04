Botafogo de Luís Castro avança por Bruno Tabata

O Botafogo vai voltar à carga por Bruno Tabata, avança o 'Globoesporte' esta segunda-feira. O clube brasileiro, cuja equipa principal é treinada por Luís Castro, quer garantir a contratação do médio-ofensivo do Sporting até amanhã, o último dia das transferências internacionais no Brasil.



O clube já tinha feito uma aproximação no mês passado e John Textor, dono do 'Fogão', pretende agora comprar os direitos desportivos do jogador.



Tabata, de 25 anos, está no Sporting desde 2020, quando chegou do Portimonense, e tem contrato até 2025.



O brasileiro deixou o seu país em 2015, rumo ao Portimonense, quando tinha 18 anos.