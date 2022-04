Botafogo leva nega por Tabata

O interesse do Botafogo treinado por Luís Castro não é novo mas, segundo o site brasileiro ‘Globoesporte’, o investidor norte-americano John Textor terá feito uma última tentativa para assegurar Tabata antes do fecho da janela de mercado no Brasil, hoje. Contudo, sabe Record, esta hipótese foi descartada pelo que o futuro do internacional olímpico brasileiro não passará pelo Rio de Janeiro.

Aos 25 anos, o atacante deseja prosseguir a carreira no futebol europeu. Apesar de não estar a ser utilizado com muita regularidade por Rúben Amorim, o camisola 7 sente que não é o momento certo para regressar ao seu país nesta fase da sua carreira. Com um investimento de 5 milhões de euros já efetuado no passe do camisola 7, a SAD leonina também não abre a porta de saída e prefere esperar mais alguns meses para analisar a situação no próximo verão.