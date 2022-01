Bragança e Porro em pleno num treino com Geny como novidade

O Sporting realizou esta sexta-feira o derradeiro treino antes de enfrentar amanhã o Benfica na final da Allianz Cup (19h45), em Leiria.Na sessão de trabalho da manhã desta sexta-feira, aberta à comunicação social durante os primeiros 15 minutos, Rúben Amorim contou com Daniel Bragança e Porro, recuperados de lesão e reintegrados no treino de quinta-feira, tendo realizado trabalho integrado com o restante plantel. Novidade nesta sessão de treinos na Academia acabou por ser Geny Catamo, o jovem extremo mais uma vez chamado por Amorim aos trabalhos da equipa principal.O treinador dos leões conta com o plantel em pleno antes da partida com o Benfica para a Allianz Cup, prova que Amorim poderá conquistar pela terceira vez seguida enquanto técnico. O treino desta sexta-feira na Academia contou igualmente com Tiago Tomás, perto da saída por empréstimo para o Estugarda Rúben Amorim fará esta sexta feira, às 18h, no auditório Artur Agostinho, a antevisão ao duelo com as águias, sendo que também Adán irá perspetivar a partida em conferência. Depois, a comitiva leonina parte para Leiria, palco da final da Allianz Cup.