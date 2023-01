Bragança já trabalha com bola no ginásio

Daniel Bragança continua a dar passos em frente no processo de recuperação à cirurgia a uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior, problema que sofreu há mais de seis meses, e já trabalha com bola em exercícios feitos no ginásio da Academia.

No novo episódio do ‘Sporting Confidential’, que mostra os bastidores das sessões de treino dos leões em Alcochete, o médio de 23 anos esteve em foco, num primeiro momento reavaliado pelo fisioterapeuta Tiago Melo e, mais tarde, ao realizar trabalho que demonstra evolução, ainda que longe do relvado: com a perna direita fixada no solo, com o intuito de fortalecer a musculatura do joelho afetado, respondeu com o pé esquerdo quando a bola lhe era enviada. Tem feito, ainda, alguns exercícios com pesos. O criativo continua sem data de regresso à vista, no entanto os sinais são encorajadores.