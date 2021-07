Bragança sobiu na hierarquia e usou braçadeira

Com Neto a começar no banco de suplentes e Palhinha fora da ficha de jogo, coube ao jovem Daniel Bragança, de 22 anos, envergar a braçadeira de capitão. Uma estreia absoluta em jogos da equipa principal e que dá um sinal claro da confiança da estrutura de futebol no jogador que mais deverá beneficiar com... a saída de João Mário, em espaço e de minutos. A experiência ontem coloca Bragança no grupo de capitães para a nova temporada, atrás de Palhinha, Neto e... Coates. Ainda a cumprir o seu período de férias depois de participar com o Uruguai na Copa América, o central mostrou que não tira os olhos dos ‘seus’ e ontem acompanhou o Sporting-Portimonense, partilhando uma imagem nas redes sociais. O capitão só volta aos treinos na próxima semana.