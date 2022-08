Brandão Baptista assina contrato de formação com o Sporting

Brandão Baptista é a mais recente aposta de futuro no Sporting. O médio, de 14 anos, no clube desde 2018, assinou esta quarta-feira contrato de formação com os leões."Agora quero continuar a trabalhar, a mostrar mais de mim, dando o meu melhor para honrar o clube", disse Brandão Baptista, aos meios oficiais do Sporting, antes de prometer máximo empenho "para chegar ao futebol profissional".Sublinhando que se destaca pelo "passe, agressividade e vontade de ganhar", Brandão apontou como referências o inglês Marcus Edwards e, principalmente, Matheus Nunes, de saída para Wolverhampton."Porque jogo na mesma posição do que ele e gosto do seu estilo de jogo", argumenta o jovem centrocampista, que integra a equipa sub-15 do Sporting e é atualmente jogador-residente na Academia. "Tem sido bom, aprendo a cada dia e tenho crescido como pessoa. Os treinadores e todo o staff têm-me apoiado muito. Estou muito feliz por estar aqui, é como se fosse a minha família", garante.