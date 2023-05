Brasileiros apontam médio defensivo norte-americano ao Sporting

O portal Globoesporte adianta esta segunda-feira que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do médio defensivo Johnny Cardoso, um jovem internacional norte-americano de 20 anos que se tem destacado ao serviço do Internacional de Porto Alegre.Além dos leões, também há interesse de Nápoles e Betis e Brighton. O Galatasaray também estaria de olho e até teria apresentado uma oferta há um mês, por 6 milhões de euros, mas o negócio acabaria por não avançar devido a dúvidas do jogador quanto à sua adaptação rápida ao futebol turco.Apesar de ser natural de Denville, em Nova Jérsia, Johnny fez toda a sua carreira no futebol brasileiro e foi por lá que subiu a pulso, passando por Avaí e Criciúma antes de chegar ao emblema gaúcho e também à seleção absoluta dos Estados Unidos (acumula seis internacionalizações).Com contrato até 2026, Johnny tem até ao momento 117 partidas no clube de Porto Alegre, com 8 golos nesse período.