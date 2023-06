Brasileiros apontam Pepê ao Sporting

O Globoesporte adiantou esta sexta-feira que o Sporting estaria interessado na contratação do médio Pepê, atualmente vinculado ao Grémio. De acordo com a informação, apesar de estar lesionado e não jogar há mais de um mês, o médio defensivo seria alvo de contactos recorrentes por parte de representantes do clube lisboeta, sempre interessados em saber da sua situação.O empresário do médio falou mesmo à mesma publicação sobre o alegado interesse dos leões e considerou-o como natural. "É mais do que normal um atleta com a qualidade do Pepê e uma camisa forte como a do Grémio despertar o interesse de grandes clubes europeus. Mas não existe nada de concreto, o foco total neste momento é retornar logo e voltar ao nível antes da lesão", disse Samyr Saber.Ora, apesar da notícia dos brasileiros e das declarações do empresário,sabe que o Sporting não tem qualquer interesse no jogador brasileiro de 25 anos.