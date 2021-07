Bruno de Carvalho defende direitos do Sporting por João Mário

Bruno de Carvalho, líder dos verde e brancos quando João Mário se mudou para o Inter, em 2016, já explicou a tal cáusula de 30 M€. "Se o Sporting não exercer o seu direito de opção o Inter e o jogador ficam livres para ir para o clube que for (...). Mas se o clube for português, o Sporting tem direito a 30 milhões de euros", vincou, numa publicação no Twitter em 2020 e ontem partilhada por vários seguidortes.

Em causa estão as cláusulas 2.6 e 2.7 do contrato entre italianos e leões, reveladas pelo ‘Maisfutebol’. O primeiro ponto garante que, se houver uma proposta de Portugal, o Inter tem dois dias para informar o Sporting, que pode igualá-la. No 2.7, explica-se que, "falhando qualquer comunicação escrita dentro dos termos estipulados na cláusula 2.6, o Inter será livre para transferir o jogador para um terceiro clube, mas, no caso da transferência ser efetivamente executada para um clube afiliado na FPF, o Sporting terá direito a receber 30 milhões de euros". O advogado Gonçalo Almeida, citado pelo ‘Expresso’, frisa que o valor só será pago se o Inter "não der a conhecer os termos de uma proposta".