Bruno de Carvalho insulta sportinguistas: «Provaram ser os adeptos mais burros da história do futebol»

Bruno de Carvalho recorreu esta quinta-feira às redes sociais para assinalar os 3 anos da sua detenção no âmbito da investigação ao ataque à Academia. O ex-presidente do Sporting insulta os adeptos do clube."Provaram ser os adeptos mais burros da história do futebol. Injustos, manipuláveis, desprezíveis e não merecedores de nada. Fica o meu orgulho de ter servido o meu clube e a vergonha de ter liderado um bando de idiotas (nem todos, existem 10 que se aproveitam)", escreve Bruno de Carvalho, que conclui: "Nunca, mas nunca irei perdoar aos sportinguistas a sua injustiça, ignorância e a forma como passados 3 anos ainda espalham ódio só porque podem e querem. Jamais perderia mais um minuto da minha vida a liderar um bando de cretinos (que me perdoem os que não são, mas na vida pagam os justos pelos pecadores)."