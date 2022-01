Bruno Fernandes deixa mensagem de apoio a Esgaio: «Onde vai um vão todos. Juntos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítima de críticas nas redes sociais depois do jogo com o Santa Clara, que o Sporting perdeu nos Açores, por, Ricardo Esgaio recebeu uma mensagem de alento Bruno Fernandes."Onde vai um vão todos. Ricardo Esgaio, juntos", escreveu o antigo capitão dos leões, agora no Manchester United, deixando uns emojis de força.