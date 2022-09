Bruno Fernandes e a oferta do Tottenham que o Sporting recusou: «Fiquei realmente zangado»

Foia recusa do Sporting à oferta do Tottenham por Bruno Fernandes , em 2019. A proposta foi inferior aos 70 milhões de euros exigidos pelos leões e, por isso, Frederico Varandas recusou, uma decisão que deixou o internacional português nada satisfeito."Claro que eu queria ir para a Premier League. Foi o treinador, Mauricio Pochettino, que me queria lá. Foi uma boa oferta, mas o Sporting fez o melhor que conseguiu para me manter lá", recordou ao 'The Athletic'.E como reagiu ele perante a 'nega'? "O presidente [Frederico Varandas] falou comigo, mas fê-lo no dia errado. Foi no dia seguinte a eles decidirem recusar a oferta do Tottenham e fiquei realmente zangado. Felizmente para mim, o treinador [Marcel Keizer] era o certo no momento certo", atirou, sublinhando que Keizer entendeu a sua frustração, de que "queria ir, era uma grande oferta, era o sonho de ir para a Premier League e não aconteceu". "Decidi fazer o meu melhor pelo Sporting", concluiu.Bruno Fernandes acabaria por rumar ao Manchester United em janeiro de 2020.