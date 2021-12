Bruno Fernandes e a renovação de Palhinha: «Ficou incluído almoço e jantar na academia?»

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United, continua muito atento a tudo o que se passa no universo sportinguista. Esta sexta-feira, o antigo jogador do Sporting comentou a publicação oficial dos leões nas redes sociais do clube sobre a renovação de contrato de João Palhinha, que prolongou o seu vínculo com o emblema de Alvalade até 2026.

"Sporting Clube de Portugal, ficou incluído almoço e jantar na academia no contrato do João Palhinha? Nuno Mendes, achas que incluiu?", escreveu o internacional português na página oficial dos leões no Instagram, comentário esse que mereceu ainda uma resposta do lateral-esquerdo que agora atua no Paris Saint-Germain. "Está incluído. O Palhinha não facilita nessas coisas, mano", atirou.