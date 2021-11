Bruno Fernandes vai disputar no sábado o dérbi de Manchester que coloca o United frente ao City e, na antevisão do jogo, também comentou a liga portuguesa, mais precisamente o Sporting cujos encontros continua a acompanhar regularmente."Acho que o ano passado foi equilibrado. O Sporting ganhou uma grande margem e fez um campeonato espetacular, para lá de todas as expectativas. Foi muito completo, defensivamente e ofensivamente muito bem e assim continua. Os outros dois grandes não gostam de estar sem ganhar, e o Sporting tem noção que agora cada vez mais será difícil. Mas eles têm reagido bem a isso e estado fortes e compactos. A minha esperança mantém-se para que o Sporting consiga fazer o mesmo que no ano passado", afirmou o companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, à Sport TV, onde assumiu que continua a acompanhar o desempenho dos amigos "sempre que possível".