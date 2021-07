Bruno Fernandes sobre João Mário: «Se calhar se o Sporting e o João quisessem mesmo...»

A saída de João Mário do Sporting para o Benfica, após rescindir contrato com o Inter, é um assunto que tem feito correr muita tinta, mas Bruno Fernandes relativiza essa questão.





"Não tenho nada a comentar. Acho que se o Sporting quisesse mesmo tinha ficado com ele, se o João quisesse ficar tinha ficado. Foi o que se proporcionou de melhor. Ele teve uma filha há pouco tempo, quis ficar em Portugal. Para nós é difícil estar fora. Ele é profissional e vai continuar a ser no Benfica. Desejo-lhe felicidades. É um jogador com quem tenho uma relação de amizade. Desejo o melhor, mas torço sempre pelo Sporting. Ele vai fazer o melhor dele pelo Benfica, como profissional que é é isso que tem de fazer", referiu, à margem de uma homenagem que lhe foi prestada pela Câmara Municipal da Maia.