Bruno Lage não interessa ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting não está interessado em Bruno Lage, garantiu afonte oficial dos leões. Esta quinta-feira, foi noticiado que a SAD verde e branca teria o ex-treinador do Benfica na lista para a próxima época e que, inclusivamente, já teria existido uma sondagem. No entanto, de Alvalade sublinham ao nosso jornal que não há nada no sentido de contratar Lage.