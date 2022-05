Bruno Paz e o adeus ao Sporting: «Deixar o clube que chamei de casa não foi fácil»

Bruno Paz, jogador formado no Sporting que recentemente assinou pelos turcos do Konyaspor, recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma emocionada mensagem de despedida ao clube que o formou.





"Nem sei por onde começar... Não há palavras para descrever o misto de emoções que estou a sentir neste momento. Deixar o clube a que chamei de casa durante tanto tempo não foi fácil. O clube que me recebeu pequenino, e onde me tornei um Homem. Foram 12 anos de muito amor, alegria, desilusão, esforço, dedicação, devoção e muita glória, e não poderia estar mais orgulhoso do meu percurso", começou por dizer o médio-defensivo que rumou aos turcos do Konyaspor.

"Por muitos altos e baixos que tenha tido, posso ficar descansado em saber que sempre dei 110% de mim em todos os aspetos desta caminhada", acrescentou, deixando também uma mensagem de agradecimento a todos os que contribuíram pelo seu crescimento. "Quero agradecer a todos os que fizeram parte desta minha jornada, mas especialmente a vocês adeptos que sempre me acarinharam e apoiaram. Não tenho qualquer dúvida que são os melhores adeptos do mundo."

Bruno Paz falou ainda do que está à espera de alcançar na Turquia. "Agora, parto para uma nova caminhada, que espero que esteja recheada de coisas boas, e que me possa fazer crescer não só como jogador, mas também como pessoa, dando a garantia que irei dar tudo de mim como sempre dei, pois não o imaginaria que fosse de outra forma", escreveu.

O jogador formado no Sporting não terminou o texto de despedida sem antes deixar em aberto um possível regresso ao Sporting. "Obrigado mais uma vez por tudo Sporting Clube de Portugal e saibam que isto não é um adeus, mas sim um até já...", terminou.