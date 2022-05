Bruno Paz já não é leão: médio ruma à Turquia e assina pelo Konyaspor

Bruno Paz desvinculou-se do Sporting e assinou com os turcos do Konyaspor. Tal como comprova a fotografia que ilustra esta peça, o médio, de 24 anos, já vestiu inclusive a camisola do clube turco, com quem rubricou um contrato válido por duas temporadas, até 2024.O futebolista, recorde-se, esteve emprestado ao Farense na última época, por quem fez 27 jogos, 3 golos e 4 assistências. Tinha contrato com a SAD verde e branca por mais um ano.