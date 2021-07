Bruno Paz regressa a Alcochete: negócio com o Portimonense falhou

Bruno Paz vai regressar a Alcochete após ter abortado a transferência para o Portimonense. Segundo Record apurou junto de fonte próxima do jogador, o negócio acabou por cair devido à falta de entendimento entre os dois clubes. O emblema de Portimão não terá concordado com o valor da cláusula de recompra e a percentagem numa futura venda e, desta forma, optou por desistir.





O médio-ofensivo, recorde-se, ainda realizou parte do estágio com o plantel principal, em Lagos, onde recebeu a oferta do Portimonense. O camisola 86 dos leões vai agora estudar outras ofertas em carteira pois a possibilidade de integrar a equipa B está neste momento descartada.