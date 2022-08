Bruno Tabata despede-se do Sporting: «Nunca esquecerei o quanto fui feliz aqui»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Tabata (@brunotabata)

Bruno Tabata transferiu-se do Sporting para os brasileiros do Palmeiras, anunciaram esta segunda-feira as duas equipas. Nas redes sociais, o jogador deixou uma mensagem de despedida do Sporting."Família Sportinguista, chegou o dia do adeus. Hoje despeço-me deste grande clube que me deu a oportunidade de realizar vários sonhos de criança! Foram dois anos incríveis com 4 títulos, em destaque o Campeonato Nacional depois de um longo tempo, um feito especial, que só aquele fantástico grupo podia conquistar. Deixo em Portugal muitos amigos e pessoas que me ajudaram muito a crescer como homem e como profissional. Desde que cheguei aqui fiz o meu melhor para que o Sporting pudesse estar no lugar onde merece estar, e saio com o dever cumprido que dei o meu contributo das formas que pude todos os dias para este gigante ser ainda maior. Um agradecimento aos adeptos que fazem esse clube ser tão querido e por nos últimos dias com a iminência da minha saída me deixarem muitas mensagens de apoio e gratidão. Tomar a decisão de deixar esse clube e este país não foi fácil, mas sentia do fundo do coração que precisava dar esse passo adiante para continuar sorrindo e fazendo o que eu mais amo. Nunca esquecerei de cada detalhe daqui e o quanto fui feliz aqui, espero também que nunca se esqueçam de mim, quem sabe nossos caminhos se cruzem no futuro. Muita sorte para esta época. Foi um enorme prazer. Obrigado Sporting, uma vez leão sempre leão", escreveu o avançado.Companheiros de equipa, como Coates, também lhe deixaram mensagem.