Bruno Tavares assina por três épocas pelo Pafos FC do Chipre

Bruno Tavares vai ser jogador do Pafos FC, 6º classificado da última edição da Liga cipriota, nas próximas quatro temporadas. O lateral/extremo que cumpriu todo o processo de formação no Sporting, deixa o clube de Alvalade a título definitivo, mas poderá regressar, já o acordo entre os leões e o emblema de Chipre inclui uma cláusula de recompra, cujo valor não foi revelado.Além disso, ao queapurou, o emblema português mantém 50 por cento de uma futura venda, caso Bruno Tavares consiga confirmar na Liga cipriota toda a qualidade que foi exibindo nos diversos escalões de formação. O acordo entre clubes e entre o futebolista e o Sporting foi mediado por Faustino Gomes, que tem conduzido a carreira do internacional português.Na temporada que agora termina, o futebolista, de 18 anos, realizou 18 jogos pelo Varzim, clube ao qual esteve emprestado na segunda metade da temporada. Antes, cumprira 17 partidas nos sub-23 do Sporting.