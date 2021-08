Cadeiras de Alvalade já têm lugares marcados para o Sporting-Vizela

O Sporting está a ultimar os preparativos para a estreia no campeonato, na receção de sexta-feira ao Vizela, encontro que marca, igualmente, o regresso do público às bancadas - os bilhetes estão à venda e disponíveis para cerca de 17 mil espectadores.





Nesse sentido, e como é percetível pelas imagens acima, não só existem mais cadeiras verdes em Alvalade, nas centrais nascente e ponte, tanto no primeiro como no segundo anel; como estas já têm lugares marcadas, um dos requisitos para que o estádio tenha 33% da sua lotação no duelo da 1ª jornada da Liga Bwin, de forma a garantir o distanciamento físicos entre os adeptos.Além disso, recorde-se, para a entrada no estádio é exigido um certificado digital Covid-19 válido ou, em alternativa, testes negativos (PCR - realizado 72 horas antes; ou antigénio - realizado 48 horas antes).