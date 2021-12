Cádiz e Osasuna surgem como opções para Gonzalo Plata após acidente

O fim da linha para Gonzalo Plata no Valladolid poderá estar perto de suceder. Segundo garante o portal 'El Gol Digital', os adeptos dos espanhóis estão indignados com a atitude do jogador emprestado pelo Sporting e, assim, surgiram duas alternativas para o internacional equatoriano: Cádiz e Osasuna.Os dois emblemas espanhóis estão interessados em contar com os serviços do extremo, de 21 anos, que sofreu um acidente de automóvel , com álcool no sangue. Esta época soma quatro golos em 11 encontros mas deixou de ser convocado pelo técnico do conjunto pucela.De acordo com o que Record avançou , o Sporting está atento ao caso de Plata e o fim do empréstimo é uma hipótese. Tal como a abertura de uma ação disciplinar.