Callai lesionado na perna direita

Diego Callai, guarda-redes de 18 anos que trabalha já regularmente sob as ordens de Rúben Amorim, contraiu um pequena lesão na perna direito (perto da zona do joelho), que o deverá impedir de dar o seu contributo à equipa B – é aí que tem competido –, na receção à Académica, no sábado (11h00), a contar para a Liga 3. O jovem futebolista foi obrigado a sair ao intervalo da visita dos leões ao Alverca.Ao contrário do que têm sido os ciclos do Sporting, o que sucede ao dérbi não vai pressupor qualquer folga ao plantel de Rúben Amorim, que após uma sessão de recuperação costuma gozar de um dia de descanso. E tudo porque o calendário aperta: sexta-feira há receção ao Vizela (21h15), da 17ª jornada da Liga, e na terça-feira as ‘meias’ da Allianz Cup, em Leiria, contra o Arouca (19h45). *