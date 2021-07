Camisola alternativa do Sporting só nos Cinco Violinos

O Sporting divulgou a 1 de julho, dia do seu aniversário, a nova camisola do futebol sénior, a primeira com o patrocínio da Nike. Nos ‘bastidores’ leoninos, muito se questionou sobre quando iriam os verdes e brancos revelar os restantes equipamentos, algo que, apurou Record, apenas deverá acontecer a 25 de julho, quando o campeão nacional defrontar o Lyon no José Alvalade, na 9.ª edição do Troféu Cinco Violinos.





Por divulgar está, também, a mítica ‘pele’ Stromp.