Camisolas novas e mais surpresas: o roteiro do Sporting em dia de aniversário

O Sporting celebra esta quarta-feira 115 anos de existência e mesmo perante as restrições impostas pela Covid-19, o clube vai brindar os seus adeptos com várias surpresas: a mais aguardada será a apresentação dos novos equipamentos, os primeiros já com a chancela da Nike, nova patrocinadora dos leões (acontecerá a partir das 19h06).





Também durante o dia os verdes e brancos devem confirmar o Lyon como o adversário da 9.ª edição do Troféu Cinco Violinos, a disputar-se a 25 de julho, no José Alvalade. Outra das novidades passará pela reabertura da nova Loja Verde, com ‘updates’ também online.De resto, pelas 17 horas, haverá tributo à memória de Mário Moniz Pereira, bem como aos seus atletas olímpicos e paralímpicos, na inauguração da Ala Olímpica no Museu do clube, evento onde estará Frederico Varandas, presidente do clube, e João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.