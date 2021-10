Campeões do Mundo de futsal visitaram Academia Sporting

Os jogadores das equipas de sub-19 e sub-23 do Sporting viveram esta quarta-feira um dia especial na Academia de Alcochete, onde receberam seis campeões do Mundo de futsal. João Matos, Erick Mendonça, Pauleta, Tomás Paçó, Zicky Té e Miguel Ângelo falaram sobre conquista do título e partilharam as histórias das respetivas carreiras, perante uma plateia que incluía, ainda, as equipas técnicas e funcionários de diferentes áreas da Academia.





"O caso do Erick Mendonça a mim comoveu-me em particular. Ele esteve vários anos afastado e isso custa muito. Nós por vezes ficamos um ou dois meses e já nos parece imenso tempo. Não conhecia a história dele, mas foi bom ouvir e ver que ele conseguiu superar isso", disse aos meios do clube Luís Gomes, um dos jogadores que assistiu à palestra dos futsalistas."O exemplo do Zicky Té é incrível. Ele começou mesmo de baixo e lutou para chegar onde queria e, neste momento, com 20 anos é Campeão do Mundo e já tem uma Liga dos Campeões. Isso não é para qualquer um. Acredito que, apesar de ainda ter uma carreira curta, trabalhou muito para conquistar tudo isto", destacou, por sua vez, Martim Marques.Com mais de duas décadas de carreira, João Matos considera que "é extraordinário haver esta ligação futebol-modalidades, que é essencial e que define muito o que é o Sporting ". "É bom partilhar e saber que eles também nos querem ouvir e que nos acompanham", afirmou.Já Tomás Paçó continua nas… nuvens. "Ainda não me caiu a ficha da época passada, quanto mais do Campeonato do Mundo. Só quando pendurar as botas, daqui a muitos anos, é que terei noção do que aconteceu", assume.