Campeões nacionais de Futsal recebem equipa de sub-17 do Sporting

A equipa de sub-17 dos leões passou um dia diferente passado no Estádio José Alvalade. Os jovens jogadores leoninos tiveram a oportunidade pela equipa de Futsal no Multidesportivo, onde ouviram os conselhos do técnico Nuno Dias e do capitão Nuno Matos.Os campeões nacionais além de sublinharem a importância de seguirem os "valores do Sporting" e também lhes passaram alguns conselhos tendo em vista o futuro destes atletas. Em seguida os leõezinhos ainda tiveram a possibilidade de visitar o estádio e o Museu Sporting.