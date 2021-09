Canal espanhol coloca Dortmund a jogar com o Sporting… de Gijón e já levou resposta

Não passou de uma gaffe, mas como no que diz respeito ao futebol tudo ganha outra dimensão... Numa publicação feita no Twitter, o canal de televisão Movistar Plus publicou o símbolo do Sp. Gijon, que milita na segunda divisão espanhola, em vez do do Sporting Clube de Portugal que esta noite defronta o Borussia Dortmund para a Liga dos Campeões.





Día de partido. El viaje ha ido bien. El equipo está concentrado en el hotel a las afueras de Dortmund. A esta hora llegan los vuelos con la Mareona. Son tres puntos muy importantes. No hay rival pequeño — Real Sporting (@RealSporting) September 28, 2021

Numa imagem onde se podia ver a programação dos diferentes jogos da segunda jornada da Champions, onde era suposto surgir o emblema dos leões aparecia o... da equipa asturiana.O conjunto espanhol decidiu responder ao erro com humor e publicou igualmente nas redes sociais uma frase que também já está a dar que falar."Dia de jogo. A viagem correu bem. A equipa está concentrada num hotel nos arredores de Dortmund. A esta hora chegam os voos com ‘la Mareona’. São três pontos muito importantes. Não há rivais pequenos", contestou o Sp. Gijón.