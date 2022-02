Candidato à presidência do Emelec promete torneio quadrangular com o Sporting, Real Madrid e Juventus

O Sporting faz parte de uma promessa eleitoral de Pepe Auad, candidato à presidência do Emelec, com a ajuda de... David Trezeguet.Parece confuso, mas na verdade é muito simples: o empresário que vai concorrer às eleições do clube equatoriano, que devem realizar-se entre abril e junho, garantiu que, caso seja eleito presidente, vai "levar o Emelec a um torneio quadrangular com o Real Madrid, Sporting e a Juventus". "É graças ao David Trezeguet", sublinhou Auad, no programa 'Cabina Deportiva', em referência ao antigo internacional francês e ex-jogador do Monaco, Juventus ou River Plate.Nos planos de Auad estará, ainda, a contratação de um treinador português para assumir as rédeas do Emelec. Num passado recente, Rui Almeida, Diamantino Miranda e José Domínguez foram alguns dos nomes apontados.