Candidato Nuno Sousa vai recolher assinaturas em Vizela

Nuno Sousa, o único candidato anunciado para o próximo ato eleitoral do Sporting agendado para o dia 5 de março, vai proceder a uma recolha de assinaturas, no domingo, para poder oficializar a sua lista. A ação vai decorrer nas imediações do Estádio do Futebol Clube Vizela, a partir das 15h30, antes do início do jogo da equipa leonina que, recorde-se, está agendado para as 18h00.Nuno Sousa também apresentou a sua mascote, a 'Leo', uma figura que "representa um dos pilares fundamentais do programa eleitoral da candidatura 'Pelo Meu Sporting': o pilar Mulheres e Crianças, que se foca na sua importância no dia a dia do Clube, enquanto atletas, sócias e adeptas".