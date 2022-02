Candidatos hoje em Alvalade

Os três candidatos ao ato eleitoral marcado para 5 de março estarão hoje em Alvalade, mas nem todos com o Sporting-Estoril na agenda. Frederico Varandas, da lista A, vai assistir ao jogo na tribuna onde estará naturalmente na qualidade de presidente em funções. No estádio também estará o líder da lista B, Ricardo Oliveira. Já Nuno Sousa, da lista C, passou ontem o dia na zona centro onde visitou o Museu Sporting com Bernardes Dinis e, posteriormente, participou numa cerimónia de esclarecimento na Marinha Grande.





Hoje vai assistir ao dérbi em voleibol feminino. De resto, as candidaturas vão aproveitar as próximas horas para acertarem as respetivas estratégias de campanha.