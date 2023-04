Cânticos e pirotecnia valem multa de 4.414 euros ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting foi multado em 4.414 euros por comportamento incorreto do público no recente encontro com o V. Guimarães, segundo o mapa de castigos esta sexta-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.A maior fatia desta multa deve-se à utilização de três engenhos pirotécnicos, que levaram a uma coima de 3.190. A este valor acrescem ainda 1.224 euros referentes a cânticos considerados ofensivos, dois tendo como alvo o adversário e outro contra a Liga e também a polícia - "A Liga é merda, horários indecentes, violência da polícia, querem matar o futebol.