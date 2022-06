Capel lembra passagem pelo Sporting: «Vendo o projeto tão bonito que me apresentaram, aceitei»

Diego Capel, atacante espanhol que representou o Sporting em 2011 e 2014, não hesita em comparar o dérbi lisboeta, com o Benfica, com o da sua Sevilha natal, entre Betis e Sevilha."Foi incrível. Lembro-me da chegada ao estádio como algo incrível, com as estradas cheias de gente. Tive a sorte de experimentar dérbis muito intensos, como Sevilha e Betis ou Génova e Sampdoria, mas o que se gera em Alvalade ou na Luz é muito grande. Os dérbis de Lisboa podem ser comparados aos da cidade de Sevilha. Por causa da paixão, por causa da semana anterior, é muito parecido", confessa o antigo futebolista no livro 'Futebol português, histórias, feitos e protagonistas' da autoria de José Maria Nolé.Na mesma obra, o avançado, de 34 anos, que colecionou duas presenças na seleção espanhola, revela as reticências que colocou à mudança para o futebol português e a forma como este acabou por surpreendê-lo. "Já tinha ouvido falar que o campeonato português era muito inferior ao espanhol, mas achei o futebol muito interessante . Até as equipas da zona média-baixa da tabela são muito bem trabalhadas. Fiquei surpreso porque vi jogadores muito fortes fisicamente e muito bem preparados", reconhece ao atacante que atua agora no PASA Irodotos do segundo escalão do futebol grego.Em relação ao Sporting, Capel apercebeu-se logo da sua grandeza assim que aterrou no Aeroporto Humberto Delgado. "O Sporting é uma grande equipa e sabia que ia ser um passo importante, depois de tantos anos no Sevilha. De início, foi um pouco difícil para mim decidir, mas vendo o projeto tão bonito que eles me apresentaram, aceitei", lembra o antigo internacional espanhol, concluindo: "Assim que desembarquei no Aeroporto de Lisboa percebi a dimensão do clube e o que significava. Havia uma grande expetativa. Sempre recebi muito amor e reconhecimento dos fãs."Ao serviço do Sporting, Diego Capel conquistou apenas uma Taça de Portugal.