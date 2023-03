Capel recorda passagem pelo Sporting e critica Bruno de Carvalho: «Queria ser protagonista»

Diego Capel recordou a passagem pelo Sporting numa longa entrevista aos espanhóis do 'Relevo'. O extremo, de 35 anos, representou os leões entre 2011 e 2015 e diz ter vivido "épocas muito bonitas" e que foi um período "mágico".Ainda assim, o internacional espanhol não guarda boas recordações de Bruno de Carvalho, antigo presidente do clube de Alvalade, a quem deixou críticas."Em três anos liderou o clube. Era mais adepto do que presidente. Sentava-se no banco [de suplentes]. Foram anos complicados, durante os quais ele queria ser protagonista. Decidiu que, pelo facto de eu ser o jogador com o maior salário, tinha de sair. De repente, vi-me a treinar com a equipa B. Os adeptos nem queriam acreditar. Não podia estar num lugar onde quem mandava não me queria", frisou o espanhol, que realizou 143 jogos e apontou 16 golos em quatro épocas no Sporting.