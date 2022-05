Capitão Coates aborda o título: «Infelizmente não conseguimos...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Coates, capitão do Sporting, abordou o título perdido pelos leões para o FC Porto, ao mesmo tempo que garantiu que os verdes e brancos mantiveram sempre a mesma postura ao longo do campeonato: procurar a vitória em qualquer condição."Infelizmente não conseguimos o objetivo maior, mas o compromisso da equipa é dar sempre tudo em cada jogo", atirou no Instagram o central, de 31 anos, dirigindo-se, depois, aos adeptos: "Obrigado pelo apoio!".