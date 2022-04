Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Capitão de ferro: jogos com Benfica e FC Porto propagam legado de Coates Central vai atingir os 200 jogos na Liga, tendo assim via verde para um lote restrito no Sporting, e logo num grande palco como é o dérbi contra o Benfica





• Foto: Pedro Ferreira